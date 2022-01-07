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Gaziantep'te sahte parayla çalıntı araçlara yakıt alan 2 zanlı yakaladı - Son Dakika

Gaziantep'te sahte parayla çalıntı araçlara yakıt alan 2 zanlı yakaladı

07.01.2022 11:51
Gaziantep'te sahte parayla çalıntı araçlara yakıt alan 2 zanlı yakaladı

Gaziantep'te sahte parayla çalıntı kaydı bulunan araçlara yakıt alan iki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te sahte parayla çalıntı kaydı bulunan araçlara yakıt alan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kent merkezindeki akaryakıt istasyonlarında sahte parayla yakıt alınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma ve incelemelerin ardından çalıntı iki araca yakıt alarak piyasaya sahte para süren 2 şüpheliyi tespit etti.

Adreslerine yapılan operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gaziantep, Akaryakıt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te sahte parayla çalıntı araçlara yakıt alan 2 zanlı yakaladı - Son Dakika
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