Gaziantep'te sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yaptığı iddiası - Son Dakika

Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıtarak iki kişiyi dolandırdığı öne sürülen kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıtarak iki kişiyi dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla bu kişiyi yakaladı.

Evde yapılan aramada, sahte polis kimlikleri, kamuflaj, tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.