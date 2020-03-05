Gaziantep'te sahte temizlik ürünü operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te sahte temizlik ürünü operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'te zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte temizlik ürünü operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sahte temizlik ürünlerini imal eden ve satışa sunanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 220 kilogram sıvı deterjan, 130 kilogram toz deterjan, 70 kilogram bulaşık sodası ve 261 paket kaya tuzu bulundu.

Sahte ürünler imha edilirken, üretimi yapanlara yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, gerçekleştirilen bir denetimde merdiven altı üretim tespit ettiklerini belirterek, "Halkın temizlik ihtiyacını gidermek için deterjan, sabun imal eden bir mekana ekiplerimize gelen ihbar doğrultusunda operasyon düzenledik. Önemli miktarda kayıt dışı ürün ele geçirildi. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayan, kalitesiz, uygun olmayan üretim yapanlara karşı yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zabıta Daire Başkanlığı, Gaziantep, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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