Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonu kapsamında Gaziantep'te 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte alkol, 653 paket gümrük kaçağı sigara ve 82 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonu kapsamında Gaziantep'te 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte alkol, 653 paket gümrük kaçağı sigara ve 82 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Operasyon sonucu 9 şüpheli yakalandı.


Türkiye genelinde 81 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 43 ilçe KOM Grup Amirliği, Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte ve kaçak alkol operasyonu yapıldı. 22 Şubat 2020 Cumartesi günü yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonun Gaziantep ayağına 40 ekip ve 178 personel katıldı. Ekipler, operasyon kapsamında 39 iş yeri adresine baskın yaptı.


Adreslerde yapılan aramalarda 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte alkol, 653 paket gümrük kaçağı sigara ve 82 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran'da meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası Van'da 9 kişi hayatını kaybetti
İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]