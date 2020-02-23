Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonunda 9 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te 178 polisin katılımıyla düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonunda 9 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te 178 polisin katılımıyla düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahte ve kaçak içki uygulaması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 40 ekip ve 178 polisle gerçekleştirilen operasyonda 39 iş yeri denetlendi.

Çalışmada, 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte içki, 653 paket gümrük kaçağı sigara, 82 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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