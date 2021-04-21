Gaziantep'te saklandığı evde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında saklandığı evde yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.F'nin Şehitkamil ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı saklandığı yerde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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