GAZİANTEP'TE SAMAN MESAİSİ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE SAMAN MESAİSİ

02.07.2022 21:44

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 246 bin 500 dekarda ekili hububat hasadının sona ermesiyle çiftçilerin kışa yönelik saman mesaisi başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 246 bin 500 dekarda ekili hububat hasadının sona ermesiyle çiftçilerin kışa yönelik saman mesaisi başladı. Tarladaki samanlar, balya veya çuvallanarak depolanıyor.

İslahiye ve Nurdağı'nda 225 bin dekar buğday ve 21 bin 500 dekar arpa ekili alanda hasadın tamamlanmasıyla çiftçiler, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasına rağmen saman balyalarını çuvallayarak kış hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Sabah erken saatlerinde başlayan saman mesaileri akşam saatlerine kadar sürüyor. Kamyon veya traktörlere yüklenen samanlar hayvan çiftliklerinde depolanıyor.

Çiftçinin saman satışından önemli gelirler elde ettiğini belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 'Her iki ilçede 246 bin 500 dekarda ekili buğday ve arpa hasadının tamamlanmasıyla saman mesaisinin başladı. Hayvan çiftlikleri kış hazırlıklarını yapmak isteyince, saman tüccarları bölgemizde saman alımı yapıyor. Bazı çiftçilerimiz biçerdövercilere saman karşılığında hasadı yaptırarak değerlendirdi. Geçen yıl 9 TL olan 20 kiloluk saman balyası bu yıl 20 TL'den alıcı bulduğunu, samanın kilosu ise 1 TL' ye satılıyor. Bu yıl buğday rekoltesiyle, fiyatıyla ve samanıyla kazandırıyor'dedi.

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Kaynak: DHA

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE SAMAN MESAİSİ - Son Dakika

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