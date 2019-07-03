Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te saman satışları başladı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te saman satışları başladı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hasadı tamamlanan tarlalarda saman satışına başlandı.

Gaziantep'te saman satışları başladı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hasadı tamamlanan tarlalarda saman satışına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, 140 bin dekarlık alanda İslahiye ve 130 bin dekarlık Nurdağı ilçelerinde buğday hasadının tamamlandığını, hasadı tamamlanan alanlarda samanların balyalar halinde ya da çuvallanarak satışa sunulduğunu söyledi.

Bölgede mevsimsel sıcaklar nedeniyle rekoltenin önceki yıllara göre düştüğünü, bu nedenle de saman fiyatının biraz yüksek olduğunu ifade eden Köse, samanın kilosunun 350 ile 400 kuruştan, balya olarak hazırlanan samanın ise balyasının 6 liradan satıldığını kaydetti.
Biçerdöver sahipleri hasadını yapacakları tarla sahiplerine ücretsiz olarak saman çekimini gerçekleştirirken en az zararla vagon içerisinde üreticiye teslim ediyor.

Üretici ise isterse samanı balya haline getirerek satışa sunuyor isterse de hasat sonunda samanı çuvallayıp kamyonlara yükleyerek çevre il ve ilçelerden gelen talep doğrultusunda satıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:26 Kaynak: AA
Gaziantep, Nurdağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi Güzel şarkıcı Gülben Ergen'den bikinili karşılama! İmamoğlu, odasında dua ettikleri fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu: Laikliğe aykırı değil Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:04:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te saman satışları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]