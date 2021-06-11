Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki buğday hasadından elde edilen samanın satışına devam ediliyor.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, İslahiye'deki 130 bin dekara ekimi yapılan buğdayın hasadına devam edildiğini söyledi.
Buğday hasadından elde edilen samanların balyalayarak, satışa sunulduğunu ifade eden Köse, ortalama samanın kilosunu 40 kuruştan, balyasının ise 3,5 liradan satıldığını belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te saman satışları sürüyor - Son Dakika