Gaziantep'te saman yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Gaziantep'te saman yüklü tır alev alev yandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman yüklü TIR alev alev yandı.

Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesi İslahiye- Hassa karayolunun 8. Kilometresinde meydana geldi. Hareket halindeki 27 GE 430 plakalı ve Erhan C. Yönetiminde ki TIR'ın dorsesinde bulunan saman balyaları sebebi bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait araçlar müdahale etti.

Çıkan yangında, tıra yüklenen samanlar tamamen büyük ölçüde yanarken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.