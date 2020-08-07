Gaziantep'te saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erhan Can, idaresindeki 27 GE 430 plakalı saman balyası yüklü tırın dorsesinde, İslahiye- Hassa kara yolunun 8'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yol kenarına aracını park eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 14 ton saman yanarken, tırın dorsesinde hasar oluştu.