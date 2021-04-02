GAZİANTEP - Samanlıkta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir samanlıkta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu, bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkızılhisar Mahallesi'nde yaşayan M.E'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin mahalledeki bir samanlıkta yaptığı aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.