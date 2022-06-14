Gaziantep'te şampiyon olan spor kulüpleri kortej yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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Gaziantep'te şampiyon olan spor kulüpleri kortej yürüyüşü düzenledi

14.06.2022 21:43
Gaziantep'te şampiyon olan spor kulüpleri kortej yürüyüşü düzenledi

Gaziantep'te Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunu lider tamamlayan ALG Spor ile Gaziantep Basketbol Genç Takımı, Nizip Zeugma Hokey Kulübü, Polisgücü Hokey Kulübü ve Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, başarılarını kortej yürüyüşü ile kutladı.

Gaziantep'te Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunu lider tamamlayan ALG Spor ile Gaziantep Basketbol Genç Takımı, Nizip Zeugma Hokey Kulübü, Polisgücü Hokey Kulübü ve Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, başarılarını kortej yürüyüşü ile kutladı.

Spor kulüplerinin temsilcileri ile taraftarlar, Gaziantep Lisesi önünden başladıkları yürüyüşlerini Demokrasi Meydanı'nda tamamladı.

Yürüyüşe Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, kurum müdürleri ile şampiyon sporcular katıldı.

Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, spor şehri Gaziantep hedeflerine belediyeler, kulüpler, taraftarlar ve oyuncularla, bütün şehir olarak adım adım ulaşacaklarını söyledi.

Daha önce tesis noktasında sıkıntıları bulunduğunu ifade eden Gül, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşların katkılarıyla şu an Gaziantep tesis anlamında Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri oldu. Üç spor lisesi var. Bu spor liselerimizin her birinin altyapısı ile Türkiye'de sayılı illerden bir tanesiyiz. Burada yetişecek oyuncular, sporcularla Gaziantep, sporcu fabrikası haline geliyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekler için teşekkür ederek, kenti eğitim, spor ve bilim şehri haline getirmek üzere yola çıktıklarını anlattı.

Bugün kazanılan başarıların, alınan madalyaların tesadüf olmadığını dile getiren Şahin, "Memleketimizin gençlerini çok seviyoruz. Geleceğimize güçlü adımlarla gidiyoruz. Bu şehri bütün dünyada hedefine ulaşmış bir şehir yapacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı çok önemli. İkinci yüzyılın destanını gençler yazacak. Akıl, bilim, eğitim ve sporla yazacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şampiyon sporcular, kupalarını havaya kaldırdı.

Sporcular, daha sonra araçlarıyla kentte tur attı.

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Şampiyonluk kupası Gaziantep'te Şampiyonluk kupası Gaziantep'te
Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Gaziantep, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te şampiyon olan spor kulüpleri kortej yürüyüşü düzenledi - Son Dakika

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