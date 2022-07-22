Gaziantep'te şantaj çetesine operasyonda 4 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te şantaj çetesine operasyonda 4 tutuklama

22.07.2022 20:40
Gaziantep'te şantaj çetesine operasyonda 4 tutuklama

GAZİANTEP'te tuzaklarına düşürdükleri kişilerin fotoğraf ve videolarını alarak şantaj ve tehdit yoluyla para aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2'si kadın 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te tuzaklarına düşürdükleri kişilerin fotoğraf ve videolarını alarak şantaj ve tehdit yoluyla para aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2'si kadın 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; hedefine aldıkları şahısları örgüt içerisinde bulunan kadınlarla tuzağa düşürdükten sonra şiddet uygulayan, video ve fotoğraflarını çekerek şantaj yoluyla paralarını alan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 6 cep telefonu, 6 sim kart, 6 banka dekontu, bin 250 TL ele geçirildi.  Mağdurlardan EFT yoluyla yüklü miktarda para aldıkları tespit edilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te şantaj çetesine operasyonda 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te şantaj çetesine operasyonda 4 tutuklama - Son Dakika
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