Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

22.07.2022 18:57
Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te tuzağa düşürdükleri kişilerin fotoğraflarını çekip şantaj ve tehditle para aldıkları iddiasıyla yakalanan 2'si kadın 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te tuzağa düşürdükleri kişilerin fotoğraflarını çekip şantaj ve tehditle para aldıkları iddiasıyla yakalanan 2'si kadın 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişilerin fotoğraf ve görüntülerini çekip şantaj ve tehditle para aldıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Mağdurların ifadesine başvuran ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 2'si kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 6 banka dekontu ve 1250 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeyle sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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