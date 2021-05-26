Gaziantep'te, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden Kemal Alpak (29) yönetimindeki 80 AAG 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Kadir Can Sail (28), Cansel Yaşar (22) ve İsmail Alpak (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Kemal Alpak, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.