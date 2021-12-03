Son dakika: GAZİANTEP'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TAKSİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, takla atarak şarampole devrilen taksinin sürücüsü Adem Tancan (34) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, takla atarak şarampole devrilen taksinin sürücüsü Adem Tancan (34) hayatını kaybetti. Tancan'ın kazayı duyup, gelen yakınları, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep- Kilis yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne gelen Adem Tancan'ın kullandığı 27 T 1384 plakalı taksi, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen takside sıkışan Tancan'ı görenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin araçtan çıkardığı Tancan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tancan'ın kazayı duyup gelen yakınları da uzun süre gözyaşı döktü. Adem Tancan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika

Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu

Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti

İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı