GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI

06.05.2021 17:00

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde hasadı süren sarımsak, çiftçilerin yoğun mesaisi ile satışa hazır hale getiriliyor.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde hasadı süren sarımsak, çiftçilerin yoğun mesaisi ile satışa hazır hale getiriliyor.

Araban Ovası'nda yetişen, pandemi dolayısıyla yoğun talep gören sarımsakta geçen yıla göre artış gösteren üretimde 15 bin dönümlük ekim alanı bu yıl 35 bin dönüm seviyelerine çıkartıldı. Bölgedeki çiftçilerin de geçim kaynağı haline gelen hasadı yapılan sarımsak, tek tek elle toplanarak istiflenip, traktörlere yükleniyor. Tesislerde temizlenen sarımsaklar daha sonra satışa hazır hale getiriliyor.

'HOŞ AROMASININ NEDENİ BÖLGE TOPRAĞI'

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban ovasında yetiştirilen ve bölgenin toprağından gelen lezzetle aromasının güzel olduğunu belirtti. Bölgede yetişen sarımsakların tanelerinin iri olduğunu ifade eden Doğru, 'Araban sarımsağının özelliği hoş aroması ve tanelerinin iri olmasıdır. Ovanın toprak özelliğinden kaynaklı, verim oranı ise son derece yüksek durumdadır. Şu anda Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'u Araban'dan karşılanıyor. Hasat dönemi devam ederken burada çok büyük emek var. Çiftçiler sarımsakları tek tek topraktan çekerek alıyor, suyla yıkayarak temizliyor ve ardından satıyor" dedi.

Sarımsak üreticisi Mahmut Demir ise son yıllarda yoğun talep görmeye başlamasıyla Araban ovasında ekim alanının genişlediğini kaydetti.

GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI
GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI

Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE TAM KAPANMADA SARIMSAK HASADI - Son Dakika


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