Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü - Son Dakika
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Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü

30.05.2022 18:35

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün yapılan düğün töreninde ilginç anlar yaşandı. Salonun tavanının çökmesiyle üst katta bulunan bir adam düğünün tam ortasına düştü. Bu kişinin üst kattaki atölyeden bir işçi olduğu anlaşılırken, o anlar kameralara yansıdı.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, düğün salonunda düğün yapılırken salonun üst katındaki atölyede çalışan bir işçi alçıpan tavana bastı. İşçinin ağırlığına dayanamayan alçıpan tavan kırıldı. Kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere olan işçi ise bir süre tutunmaya çalışınca havada asılı kaldı. Havada asılı kalan işçi, daha fazla dayanamayarak düğün alanının ortasına düştü.

Gaziantep'teki düğünde ilginç anlar! Tavan yarıldı, gökte bir adam sallanmaya başladı

CEP TELEFONLARINA SARILDILAR

O esnada düğünde eğlenen vatandaşları hem korkutan hem de şok eden anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere ve güçlükle tutunan işçinin çırpınma anları yer aldı.

Gaziantep'teki düğünde ilginç anlar! Tavan yarıldı, gökte bir adam sallanmaya başladı

YARA ALMADAN ATLATTI

Düşmemek için bir süre dayanan işçinin daha fazla dayanamayarak salonun ortasına düşmesi ise dikkat çekti. İşçinin düştüğü anlarda salondakilerin çığlık atması da görüntülere yansıdı. Öte yandan düşen işçinin, düşme anından hemen önce alınan önlem nedeniyle olayı herhangi bir yara almadan atlattığı öğrenildi.

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Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü - Son Dakika


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