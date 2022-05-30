Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, düğün salonunda düğün yapılırken salonun üst katındaki atölyede çalışan bir işçi alçıpan tavana bastı. İşçinin ağırlığına dayanamayan alçıpan tavan kırıldı. Kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere olan işçi ise bir süre tutunmaya çalışınca havada asılı kaldı. Havada asılı kalan işçi, daha fazla dayanamayarak düğün alanının ortasına düştü.

CEP TELEFONLARINA SARILDILAR

O esnada düğünde eğlenen vatandaşları hem korkutan hem de şok eden anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere ve güçlükle tutunan işçinin çırpınma anları yer aldı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Düşmemek için bir süre dayanan işçinin daha fazla dayanamayarak salonun ortasına düşmesi ise dikkat çekti. İşçinin düştüğü anlarda salondakilerin çığlık atması da görüntülere yansıdı. Öte yandan düşen işçinin, düşme anından hemen önce alınan önlem nedeniyle olayı herhangi bir yara almadan atlattığı öğrenildi.