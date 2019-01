Gaziantep'te "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar seçimlerle ilgili yaşanan yaklaşık 40 hadisenin 23'ünün muhtar adayları arasında cereyan ettiğini belirterek, "31 Mart, PKK'nın yapabildiği her noktada eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir.

Soylu, Gaziantep'teki bir otelde 11 ilin yöneticileriyle, seçim güvenliği toplantısında buluştu. Bakan Soylu, toplantının açılışında, 31 Mart Yerel Seçimleri münasebetiyle,

alınacak güvenlik önlemlerini değerlendirmek üzere bir araya gelindiğini söyledi.



"Seçim Bölge Güvenlik Toplantıları"nın dördüncüsünü Gaziantep'te düzenlediklerini ve toplantıda Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Konya, Mersin, Niğde, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de görev yapan vali, vali yardımcısı, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Soylu, yaklaşan yerel seçimin, ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.



Her sec¸imin kendine ait bir anlamı, o¨nemi ve topluma verdigˆi bir mesajı olduğunu ifade eden Soylu, son 5 yılda gerc¸ekles¸tirilen 6 sec¸imin, kendi anlamlarının dıs¸ında istikrar, degˆis¸im, gelecek gibi anlam ve tariflere sahip olduğunu belirtti.



"Artık herkes is¸ine gu¨cu¨ne bakacak"



Tu¨rkiye'nin son 5-6 yıldır olagˆanu¨stu¨ zor su¨rec¸lerle kars¸ı kars¸ıya kaldığını, tero¨r, go¨c¸ ve ic¸ istikrarına yo¨nelik tehditlerle, darbe giris¸imleriyle, kirli yapılanmalarla es¸ zamanlı olarak mu¨cadele ettiğini anımsatan Soylu, sistem hatalarına kars¸ı bir

refleks olarak hu¨ku¨met modeli u¨zerinde o¨nemli bir degˆis¸im gerçekleştirdiğine dikkati çekti.



İçişleri Bakanı Soylu, sözlerine şöyle devam etti:



"31 Mart yerel sec¸imleriyle beraber bu kritik do¨nemin son sec¸imi gerc¸ekles¸ecek ve yaklas¸ık 4,5 yıllık, sec¸im olmayan bir zaman dilimine gec¸ilecektir. Deyim yerindeyse artık herkes is¸ine gu¨cu¨ne bakacaktır. 31 Mart Yerel Sec¸imlerinin bu rahatlatıcı karakterini ters yu¨z etmeye c¸alıs¸an, elde etmeyi arzuladıkları neticeleri genel siyasete s¸amil etmeye, buradan siyasetin bu¨tu¨nu¨nu¨ yeniden dizayn etmeye c¸alıs¸an, kısacası belediye sec¸imlerinden hu¨ku¨met formu¨lleri u¨retmeye c¸alıs¸an birtakım anlayıs¸ları hep birlikte takip ediyoruz. Elbette ki bo¨yle yorumların ve hesapların olması siyasetin dogˆasında var olan bir s¸eydir.

Keza o¨zellikle bugu¨nlerde sec¸imlerin gu¨venilirligˆine ilis¸kin bir

kara propagandayı ısrarla su¨rdu¨ren bir irade hala is¸bas¸ındadır. Bugu¨n hala parmak boyasının geri gelmesini o¨nerenler, buna gerekc¸e olarak da milletimizin demokrasi ku¨ltu¨ru¨ne hakarete varacak so¨zde tahliller ortaya koyan modası gec¸mis¸ kalemler var. Bu kafaların Tu¨rkiye'yi geriye do¨ndu¨rme takıntısını anlayabilmek mu¨mku¨n degˆil. Bu bir gericiliktir. Tu¨rkiye dijital do¨nu¨s¸u¨mu¨nu¨ gerc¸ekles¸tirirken, birilerinin bu gelis¸meyi itibarsızlas¸tırmaya c¸alıs¸ması, bize hala 'Siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz, parmak boyasına geri do¨nu¨n' demesi kabul edilebilir bir anlayıs¸ degˆildir."



"Bu seçimin kazananı mutlaka Türkiye olmalıdır"



Bakan Soylu, bunun bir hezeyan hali olduğunu ve milletin demokrasi anlayıs¸ına, sec¸im kabiliyetine alenen hakaret niteliği taşıdığını dile getirerek, bunların hic¸birinin dogˆru yaklas¸ımlar olmadığını vurguladı.



Seçimin bir hizmet yarışı olduğunu anımsatan Soylu, "Bunun kazananı mutlaka Tu¨rkiye olmalıdır. Dolayısıyla ben bu sec¸imi bir rahatlama, istikrarın ve toplumsal barıs¸ın, kardes¸ligˆin, huzurun gelecegˆe tas¸ınması sec¸imi olarak go¨rdu¨gˆu¨mu¨ ifade etmek isterim. Elbette ki bu bakıs¸, sec¸ime ait gu¨venlik yu¨ku¨mlu¨lu¨klerimizi, tedbirlerimizi hafifletiyor degˆildir. Bilakis arttırmaktadır." diye konuştu.



Haksız adres değişiklikleri



Seçimlerle ilgili nakillere ilişkin yapılan tartışmalara da işaret eden Soylu, şunları kaydetti:



"Nakillerle ilgili çalışmalar 2018 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylarında doğal olarak başladı. Biz de bakanlık olarak Eylül ayında valiliklerimize yazı yazdık. Sonra bunu bir kez daha tekrarladık. Dedik ki bu dönemlerde hakikaten hem ihtiyacı ve hakkı hem de gerçekliği olmayan, seçimlerin sonuçlarında bazen birilerinin ısrarlarını kırarak, bazen manipülasyona alet olarak bir takım haksız seçmen taşımaları olabilir. Buna ait tedbir alınmasını istedik. 26 doğu ve güneydoğu ilimizde ekim-aralık dönemlerinde seçmen taşıma konusunda yaptığımız tespitlerle, 17 Ocak tarihine kadar incelenmiştir. Yani 26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır. Hepsi tespitli. Gerekli birimlere iletilmiştir. 37 bin 710 bin haksız adres değişikliği yapıldığını da buradan duyurmak istiyorum. Bu konuda en çok zıplayan, terör örgütünün siyasi şubesi. Çünkü seçim günü inip oy kullanmak isteyecek."



Önceki sec¸imlere ilis¸kin yaptıkları analizlerin, yerel sec¸imlerde, digˆer sec¸imlere go¨re gu¨venlik ihlallerinin daha fazla oldugˆunu ortaya koyduğunu belirten Soylu, "Burada o¨zellikle muhtarlık sec¸imlerinin de kendine ait bir rekabeti so¨z konusudur. Şu ana kadar sec¸imlerle ilgili yaklas¸ık 40 hadisenin 23'u¨ muhtar adayları arasında cereyan etmis¸tir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yo¨nlendirmelerimize agˆırlık veriyoruz." dedi.



"Seçimlerde 553 bin personelimiz go¨rev bas¸ında olacak"



31 Mart seçimlerinin gu¨venlik ac¸ısından teknolojinin ve personel kapasitesinin en u¨st noktada kullanıldıgˆı bir sec¸im olacağını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kampanya do¨neminde miting alanlarının gu¨venligˆinde İHA-İKU, helikopter ve 'drone'larla izleme yapılacak, agˆırlıklı olarak tu¨m kolluk birimlerimizin sahada go¨rev yapmasına gayret edilecektir. Sec¸im gu¨nu¨ ise Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı personelimiz dahil toplam 553 bin personelimiz go¨rev bas¸ında olacaktır. Sec¸im gu¨venligˆini sabote etme tehlikesine kars¸ı saha istihbaratlarına agˆırlık verilecek

olup, bunların dijital platformlardaki izleri de aynı s¸ekilde takip edilecektir. Yine tero¨r olaylarına, sec¸im gu¨venligˆini tehlikeye du¨s¸u¨rebilecek hadiseleri o¨nlemeye yo¨nelik olarak yol kontrollerine de agˆırlık verilecektir. Ayrıca hassas kis¸i ve yerlerin korunması, parti binalarının ve sec¸im bu¨rolarının provokatif saldırılara kars¸ı korunması yo¨nu¨nde tedbirler de alınacaktır. Şunu ac¸ıklıkla ifade edeyim, 31 Mart Yerel Sec¸imleri, PKK'nın yapabildigˆi her noktada eylem ve etkinlik go¨stermeye c¸alıs¸abilecegˆini degˆerlendirdigˆimiz bir sec¸imdir. Çu¨nku¨ o¨zellikle go¨revlendirme yaptıgˆımız belediyelerde ciddi kan kaybetti. Burada hem prestij hem de lojistik kaynak anlamında bu¨yu¨k kayıpları oldu. Şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her tu¨rlu¨ tero¨r eylemine kars¸ı, hic¸bir detay atlanmadan tedbir alıyoruz."



Siber güvenlik



Soylu, siber gu¨venlik alanında son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde küresel ölçekte başarılar sağlandığına değinerek, "Bu c¸erc¸evede; sosyal medyadan provokasyon olus¸turmaya, toplumu manipu¨le ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere kars¸ı, sec¸ime o¨zel olus¸turacagˆımız 'Bilis¸im Suc¸larıyla Mücadele Ekipleri'miz sec¸im su¨resince go¨rev yapacaklardır." ifadesini kullandı.



Bu ekiplerin bankaların ve kamu kurumlarının veri gu¨venligˆi hususunda da teyakkuz halinde olacağına işaret eden Soylu, emniyet ve jandarma birimleri için merkez ve illerde olmak u¨zere sec¸im koordinasyon merkezleri olus¸turduklarını, buralarda toplam 6 bin 939 personel go¨revlendirerek eğitim olanağı sağladıklarını bildirdi.



Soylu, ayrıca sec¸im gu¨venligˆinden sorumlu 81 ilin emniyet mu¨du¨r yardımcıları ve gu¨venlik s¸ube mu¨du¨rlerine de video konferans yo¨ntemiyle egˆitim verdiklerini söyledi.



Sec¸im takvimi ve hukuk su¨rec¸leri konusunda da eğitimler düzenleneceğini anlatan Soylu, bir sandıkta vuku bulacak basit bir tutanak yanlıs¸ının, u¨lke gu¨ndemine oturabildiğini anımsatarak, sec¸im takviminin de iyi takip edilmesine önem verdiklerini belirtti.



Soylu, sandık gu¨venligˆi noktasında hem kolluk personeli hem de oy pusulalarının toplanması, tas¸ınması noktasında tedbirler aldıklarına dikkati çekerek, sandık gu¨venligˆinden sorumlu kolluk birimlerinin listesinin, ilc¸e sec¸im kuruluna o¨nceden bildirileceğini, sandık gu¨venligˆinden sorumlu yetkililerin, sandık kurulu bas¸kanlarına kendilerini bizzat tanıtacaklarını aktardı.



Oy pusulalarının il ve ilçelere naklinden itibaren kamera go¨ru¨ntu¨su¨ olan alanlarda muhafaza edileceğini anlatan Soylu, muhafaza ve nakil sırasında gereken tedbirlerin planlandığını, yine sandık c¸evrelerinin aydınlatmalarına o¨zen go¨sterileceğini, bu

noktadaki eksikliklerin seçim gününe kadar giderileceğini ifade etti.



Kurgu ve manipu¨lasyon yapmaya do¨nu¨k faaliyetler noktasında teyakkuz halinde olacaklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:



"Mesela sec¸im o¨ncesinde oy kullanılacak mekanlarda video c¸ekimi yapanlar olabilir. Bu videoları sec¸im sonrasında sanki sec¸im sırasında yas¸anmıs¸ bir hadise gibi servis etmeye c¸alıs¸anlar olabilir. Aynı s¸ekilde s¸ehir c¸o¨plu¨klerinde benzer organizasyonlar ic¸inde olan kis¸iler olabilir. Bu tu¨rden s¸u¨pheli durumlara kars¸ı da arkadas¸larımızın dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bir digˆer dikkat c¸ekmek istedigˆim konu, risk analizleri. Bunu mutlaka en ku¨c¸u¨k birimde dahi yapmaya gayret edelim. Gec¸mis¸te yas¸ananlar, bize mutlaka bazı ipuc¸ları verir. Şehirde sec¸im do¨neminde ne tu¨r olaylar yas¸anmıs¸, birbiriyle c¸atıs¸an gruplar hangileridir,

s¸ehirde veya ilc¸ede hassas noktalar, hassas kis¸iler kimlerdir, bunları mutlaka tespit edip tedbir alacagˆız. Özellikle korunması o¨nem arz eden kanaat o¨nderleri, as¸iret reisleri ve o¨nde gelenleri ile ilgili dikkatimizin u¨st du¨zeyde olması ve bu noktada bos¸luk bırakılmaması da yine sec¸im gu¨venligˆinin kilit hadiselerinden bir tanesidir."



Türkiye'deki sec¸im katılım oranlarını, batı demokrasilerinin ru¨yalarında go¨remediğini ifade eden Soylu, Ben bu sec¸imlerin u¨lkemize, demokrasimize, istikrarımıza bu¨yu¨k bir rahatlama, insanımıza bu¨yu¨k bir mutluluk, u¨lkemize kuvvet getirecegˆine inanıyorum." diye konuştu.



Hatay'daki iddialar



Suriyeli misafirlerle ilgili manipülasyonların yapıldığına da işaret eden Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sözlerine değindi. Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp neler söylüyor. Madem böyle toplumu tahrik etmeye gidiyorsun, sana cevap verdik. Adam ol, sen de cevap ver. Ben bakan olarak yalan söylediğini söylüyorum. Neymiş, Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı'da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz belediye başkanı adayı olsa kazanacakmış. Böyle milleti tahrik eden, millete yanlış bilgi veren, kamu sorumluluğundan uzak bir adamsın sen. Bunun için gerekli soruşturmayı başlattığımızı da söylemek istiyorum. Öyle tahrik etmeye çalışacaksın, yanına kalacak? Kamu sorumluluğu olan bir kişi olacaksın, böyle yanlışlar da yanına kalacak? Ben yanlış yapıyorsam benim de yanıma kalmasın. Bu tip manipülasyonlara hiçbirimizin hakkı yok. Halkı böyle bölmenin, yalanlarla halkın değerleri üzerinden istismar edecek bir anlayışın, hukuk açısından elbetteki gerekli değerlendirmeleri yapılıp, ortaya konacaktır."

