Gaziantep'te şehit annelerinden telekonferans sistemiyle şehitlik ziyareti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda telekonferans sistemiyle bir araya gelen şehit anneleri, sanal ortamda şehitliği ziyaret edip dualar etti.

Belediye Başkanı Fatma Şahin talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Gaziantep Asri Mezarlığında bir aktüel kamera bulundurdu. Şehit aileleriyle de telekonferans sistemiyle bir araya gelen Şahin, ailelerin Anneler Günü'nü kutladı. Daha sonra ailelere şehitlikteki mezar taşları tek tek gösterilen aileler, mezarlıktaki din görevlisinin öncülüğünde hep bir ağızdan dualar okudu.

Şahin, buluşmadaki konuşmasında, şehitlik makamının önemini anlatarak ailelerin Anneler Günü'nü kutladı. Şehit aileleriyle hemen her fırsatta buluşmak istediklerini ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını anlatan Şahin, "Biz hiç bu kadar ayrı kalmamıştık ama koronavirüs tedbirleri nedeniyle biraz uzak kaldık. İnşallah hayatımız normalleşince yeniden bir araya gelip kucaklaşacağız ve ellerinizden öpeceğiz. Evlat hasreti zordur, zor bir sınavdır. O yüzden şehitliğe gidemediğiniz şu günlerde böyle bir şey yapmak istedik." dedi.

Dualar okunurken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan şehit yakınları da Şahin ve ekibine teşekkür etti.