Gaziantep'te şehit evinde üzüntü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te şehit evinde üzüntü

12.06.2022 11:42
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü

Kilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı.

IRAK'ın kuzeyinde icra edilen Pençe- Kilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı.

Evli olan Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çap, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın acı haberi yetkililer tarafından baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin Akdere Mahallesi'nde bulunan baba evine ay yıldızlı Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap için Akdere Mahallesi Hz. Yakup Sosyal Tesislerinde taziye çadırları kuruldu. Taziye ziyaretlerini kabul eden şehidin acılı babası Mahmut Çap ile yakınları gözyaşları döktü.

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın cenazesi bugün 12.15'te Gaziantep Havaalanı'nda karşılanarak ikindi namazına mütakiben kılınacak cenaze namazı ile Yeşilkent Mezarlığı'nda şehitliğe defnedilecek.

- Gaziantep
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü
Gaziantep'te şehit evinde üzüntü
YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Gaziantep'te konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Gaziantep'te konuştu 2. Türk Arap İş Zirvesi Gaziantep'te başladı 2. Türk Arap İş Zirvesi Gaziantep'te başladı
Kaynak: DHA

Gaziantep, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te şehit evinde üzüntü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 11:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te şehit evinde üzüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement