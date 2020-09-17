Gaziantep'te şehit yakınları ve gazilere madalya verildi - Son Dakika

Gaziantep'te şehit yakınları ve gazilere madalya verildi

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği devlet övünç madalyası ve beratı tevcih töreninde şehit yakınlarına ve gazilere madalyaları takdim edildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Salonunda gerçekleşen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, askeri erkan, kamu kurum kuruluş başkanları, milletvekilleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, " Bu şehitlerimizi geri getirmiyor ama sizlerin acısını bir nebze hafiflete biliyorsak ne mutlu bize. Sizler bu millete emanetsiniz, sizler bu devlete emanetsiniz. Onun için bütün düşmanlarımıza rağmen ayakta kalıyoruz. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki en sağdan en sola kadar bütün terör örgütleri birlikte saldırsın. İşte Türkiye'nin durumuna bakıyorsunuz. Kimi zaman FETÖ saldırıyor, kimi zaman PKK saldırıyor, kimi zaman İŞİD saldırıyor, kimi zaman DHKP-C saldırıyor. Harfler değişse de amaçlar değişmiyor. İnşallah bu ülke, bu millet, bu devlet ilelebet sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Bir kez daha bu vatan için şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum" diye konuştu.

Tören madalya takdiminin ardından sona erdi.