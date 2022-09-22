Gaziantep'te okullara spor ve akıl-zeka oyun malzeme desteği - Son Dakika
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Gaziantep'te okullara spor ve akıl-zeka oyun malzeme desteği

22.09.2022 12:36
Gaziantep'te okullara spor ve akıl-zeka oyun malzeme desteği

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ilçede bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemesi ile akıl ve zeka oyun seti desteği verdi.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ilçede bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemesi ile akıl ve zeka oyun seti desteği verdi.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, öğrencilerin yarınların geleceği olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Eskiden öğretmenler odasında 'spor ve etkinlik yapacağız ama malzeme yok' derlerdi. Biz bunları aştık artık. Özellikle son yıllarda belediyelerin okullara verdiği malzeme desteği çok arttı. Eksik kalırsa yine tamamlarız. Artık okullarda başarı için mazeret kalmadı." dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise toplam 313 okula, branşa özgü 4 bin 700 nitelikli antrenman topu ve 5 bin 8 akıl ve zeka oyunu armağan ettiklerini söyledi.

Gaziantep'in bir spor şehri olduğunu belirten Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Okullara verdiğimiz futbol ve voleybol topların yanı sıra özellikle akıl ve zeka oyunlarını önemsiyoruz. Geçen sene ana sınıflarından başlamak üzere tüm sınıflarda özellikle satranca yönelik eğitimi ön plana almıştık. Bu senede akıl ve zeka oyunlarına yönelik çocukların teknolojik oyunlardan biraz geri çekmek adına bunları önemsiyoruz. Amaç bunlara ileride buna yönelik bir şenlik havasında turnuva düzenlemektir."

Konuşmaların ardından sembolik olarak bazı okul yöneticilerine futbol, basketbol ve voleybol topu ile akıl ve zeka oyun setleri hediye edildi.

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Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te okullara spor ve akıl-zeka oyun malzeme desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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