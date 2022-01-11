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Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında şehrin güvenliği için protokol imzalandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında şehrin güvenliği için protokol imzalandı

11.01.2022 13:16
Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında şehrin güvenliği için protokol imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında Kuzeyşehir ve Mavikent'te yapılacak karakollar için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında Kuzeyşehir ve Mavikent'te yapılacak karakollar için protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin güvenliğine katkı sağlamak ve emniyet güçlerine destek olmak için imkanlarını seferber eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni protokolle tesisleşmeye katkı sunacak.

Gaziantep Valiliği fuaye alanında Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolle, Şehitkamil ilçesine bağlı yeni kurulan Kuzeyşehir'in girişindeki Göksüncük Mahallesi'nde ve Şahinbey ilçesinde bulunan Mavikent'te, modern, standartlara uygun yeni karakol binaları yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, karakolun yapımı haricinde iç tefrişatı için de çalışma yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, proje için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Jandarmanın fiziki ihtiyaçlarının ortadan kaldırılması ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Jandarma Genel Komutanımız ve Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlattı. Gelişen bu iki bölgemizde iki karakol ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyemiz aldığı meclis kararı ile bu iki karakolu yapmaya karar verdi. Milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise güvenli bir şehir için hem emniyet hem de jandarmanın her yönden güçlenmesi gerektiğini belirtti.

"Güvenli Şehir Gaziantep" için emniyet, jandarma ve valilik taleplerini yerine getireceklerini aktaran Şahin, "Bugün bunun bir sonucu. Kuzeyşehir'de yeni bir şehir kuruluyor. Buradaki bölgenin daha güvenli olması için bir tesis kesinlikle lazım. Bu tesisi yapmış olacağız. Mavikent'te ise ciddi ve hızlı bir büyüme alanı var. Oranın da böyle bir ihtiyacı var. Bu iki karakolun altyapısı için hızlı bir çalışma yaptık. Valimiz her zaman olduğu gibi koordine etti. Hepimizi sekronize ederek buradan bir eser ürettirdiği için ona da çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Hidayet Arıkan ise Gaziantep'in emniyetine, asayişine katkı sunacak iki karakolun şehre hayırlı olmasını diledi.

Genel Sekreter Sezer Cihan da imza töreninde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında şehrin güvenliği için protokol imzalandı
Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında şehrin güvenliği için protokol imzalandı
Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında şehrin güvenliği için protokol imzalandı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında şehrin güvenliği için protokol imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında şehrin güvenliği için protokol imzalandı - Son Dakika
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