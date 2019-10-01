Gaziantep'te şeker pancarı hasadı

Gaziantep'in İslahiye Ovası'nda 3 bin 500 dönüm, Nurdağı Ovası'nda ise 2 bin 500 dönüm alanda ekilen şeker pancarında hasat devam ediliyor.

İslahiye ilçesinde on gün önce başlanan hasata ilişkin açıklamalarda bulunan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde toplamda 6 bin dekarda 60 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Hasadın hayırlı olmasını dileyen Köse, Nurdağı'nda yaklaşık 2 bin 500 dönüm şeker pancarı ekildiğini, İslahiye'de ise 3 bin 500 dönüm civarında ekilmiş şeker pancarı bulunduğunu, üreticinin rekolteden memnun olduğunu, ürün ekiminde uygulanan kota ile girdi maliyetlerindeki artışın, geçen yıllara göre ekim alanını daraldığına dikkat çekti.

Köse, hasadı yapılan şeker pancarının alım fiyatının ürünün şeker oranına göre tonun 300 lirayı bulduğunu söyledi.

İslahiye'de Örtülü Mahallesinde yapılan 240 dekar alanda ekili ürünü bulunan arazideki hasatta gazetecilere açıklama yapan 40 yıldır çiftçilikle uğraşan Mehmet Kaçar (60) ürün olarak şeker pancarı üretiminin diğer ekilen ürünlere göre iyi bir mahsul olduğunu, devletin nakliye ücretlerini dahi ödediğini, avans ödemelerini yaptığını vurguladı.

Toplanan ürünleri Malatya'ya kamyonlarla gönderdiklerini belirten Kaçar, tek sorunlarının daha önce ilçede bulunan birliğinin Kahramanmaraş'a taşınması olduğunu kaydetti.