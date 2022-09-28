GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARI HASADI BAŞLADI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARI HASADI BAŞLADI

28.09.2022 15:59

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, 8 bin 300 dekar alanda ekili şeker pancarının hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, 8 bin 300 dekar alanda ekili şeker pancarının hasadına başlandı.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 8 bin 300 dekar alanda üretimi yapılan ve hasadına başlanan şeker pancarında bu yıl 83 bin ton rekolte bekleniyor. Pazar sıkıntısı yaşamadan alıcıya ulaşan şeker pancarının tonunun 1400 lira olarak açıklanması ve taşıma işleminin devlet tarafından karşılanması üreticinin yüzünü güldürdü.

43 yıldır arazisine şeker pancarı eken Mehmet Kaçar, rekoltenin geçmiş yıllara göre düşük olmasına rağmen fiyatının üreticiyi mutlu ettiğini belirterek, 'Bu sene mevsimsel nedenlerden dolayı şeker oranıyla birlikte rekolte düşük olmasına rağmen verilen fiyat güzel, avanslar iyi. Bu sene pancar ekimi yapan çiftçinin cebinden para çıkmadı. Şirketin verdiği avansla çiftçiler masraflarını karşıladı. Şeker pancarı fiyatının tonunun 1400 lira olarak açıklanması da hepimizi mutlu etti dedi.

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GAZİANTEP'TE, BİBER HASADI SÜRÜYOR GAZİANTEP'TE, BİBER HASADI SÜRÜYOR Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor
Kaynak: DHA

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARI HASADI BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARI HASADI BAŞLADI - Son Dakika
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