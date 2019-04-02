Gaziantep'te Sele Kapılan Araçtaki 2 Kişinin Kaybolması

Gaziantep'in Araban ilçesinde araçlarının sele kapılmasıyla kaybolan iki kişiden Mehmet Hanifi Keser'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde araçlarının sele kapılmasıyla kaybolan iki kişiden Mehmet Hanifi Keser'i arama çalışmalarına devam ediliyor.



Arkadaşı Zahir Gözüaçık'la bulundukları 02 AL 564 plakalı otomobilin 31 Mart'ta Çat Deresi üzerindeki geçici köprünün yıkılması nedeniyle sel sularına kapılması sonucu kaybolan Mehmet Hanifi Keser'in bulunması için Ankara'dan gelen 11 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, aramalarını sürdürüyor.



Fırat Nehri'nde arama çalışmalarına devam eden ekipler ikiye ayrıldı. Ekiplerin, suyun derin olduğu noktalarda dalış yapacağı öğrenildi.



Öte yandan Keser'in bulunması için AFAD, UMKE ve güvenlik güçleri de çalışmalarını devam ettiriyor.



Olay yerinde çalışmaları izleyen Keser'in yakınlarının bekleyişi de sürüyor.



Bu arada, aynı olayda kaybolan ve cesedi dün olay yerine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Kardeşler köyü yakınlarında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri tarafından bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Araban'a bağlı Yukarı Karavaiz Mahallesi'nde toprağa verildi.

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