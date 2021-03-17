Gaziantep'te serbest bölgeden yasa dışı çıkartılan 7 bin kilogram iç fıstık ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yapılan operasyonda, serbest bölgeden yasa dışı çıkartılan 7 bin kilogram iç fıstığa el konuldu.

Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine GATEM Fıstıkçılar Sitesinde iki ayrı iş yerine operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında iş yerlerindeki aramalarda, Mersin Serbest Bölgeden yasa dışı yollardan çıkarılarak kargoyla Gaziantep'e getirildiği tespit edilen, serbest dolaşımda olmayan 7 bin kilogram iç fıstık ele geçirildi.

Olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.