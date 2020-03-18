Gaziantep'te seri gasp çetesi çökertildi - Son Dakika

Gaziantep'te vatandaşın korkulu rüyası seri gaspçı çetesi bir aylık takibin ardından yapılan operasyonla çökertildi. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde Ünaldı ve Tekstilkent Mahallerinde aynı yöntemlerle meydana gelen faili meçhul yağma olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda akşam işten çıkarak evine giden mağdurlara bıçak ve tabanca gösterip, darp ederek yağma eden 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Gasp olaylarına karışan 3 şüpheli, bir aylık teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Şüphelilerin gasp anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. - GAZİANTEP