Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep kent merkezinden piknik yapmak için yakınlarıyla ilçeye bağlı Kalemaydanı Mahallesi'ne gelen Suriye uyruklu Musa Halaf (26) ve Yusuf Alhamdo (19), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan Halaf ve Alhamdo, gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekibi, nehirde arama çalışması başlattı.

Ekip, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Halaf ve Alhamdo'nun cansız bedenlerini bularak, sudan çıkardı.

Burada yapılan incelemenin ardından Halaf ve Alhamdo'nun cenazeleri Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.