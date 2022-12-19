Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

19.12.2022 12:54

Gaziantep'te yol ortasında duran köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servis minibüsü, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonet arkasında altyapı çalışması yapan işçiler Fatih Akar ile Mehmet Patlar yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu caddede ismi öğrenilemeyen şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için, işçi servisi minibüsüyle manevra yapınca yol kenarında park halindeki kamyonete çarpıp sürükledi. Kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada, servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; yol ortasındaki köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servisin kamyonete çarpma anı yer aldı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA
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GAZİANTEP'TE SERVİS MİNİBÜSÜ, KAMYONETE ÇARPTI: 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 YARALI GAZİANTEP'TE SERVİS MİNİBÜSÜ, KAMYONETE ÇARPTI: 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 YARALI Entegre Solar Elazığspor: 1-1 Entegre Solar Elazığspor: 1-1

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı - Son Dakika

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