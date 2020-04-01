Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası - Son Dakika

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Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası
6 saat önce
Gaziantep'te yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan 15 yolcudan 2'si yüksek ateş nedeniyle hastaneye sevk edildi.
Gaziantep'te yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan 15 yolcudan 2'si yüksek ateş nedeniyle hastaneye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler artarak devam ediyor.
Bu kapsamda otoyol doğu gişelerinde durdurulan araçta seyahat izin belgesi olmayan 15 kişi olduğu belirlendi. Yolculara idari para cezası kesildi.
Yapılan sağlık kontrollerinde ateşi yüksek çıkan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Yolcuların 13'ü ise yurtlarda karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:10 Kaynak: AA
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