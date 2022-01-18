Gaziantep'te seyir halinde yanan hafif ticari araçta hasar oluştu - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Bahattin Çapan idaresindeki 33 BEH 02 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep- Şanlıurfa Karayolu Nizip Bölge Trafik İstasyon Amirliği yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracı durdurarak içindeki iki yolcuyu tahliye etti.
Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını söndürürken, araçta büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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