Gaziantep'te seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika

Gaziantep'te seyir halindeki araç alev aldı

Hain darbe girişinde yaralanan gazi o anları anlattı İtfaiye ekiplerinin yangına erken müdahalesi faciayı önledi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

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İtfaiye ekiplerinin yangına erken müdahalesi faciayı önledi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, itfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi.

Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvar, Şehit Kamil Caddesi üzerinde seyir halindeki 27 RU 537 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmından alev aldığını fark eden sürücü aracı durdurup dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının ardından araçta inceleme yapan itfaiyeciler yangının benzin pompasının patlaması sonrası meydana geldiği belirledi. Motor kısmı tamamen yanan araç itfaiyecilerin erken müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangının aracın yakıt deposuna sıçramadan söndürülmesi ile facianın önüne geçilirken, yol kenarına alınan araç nedeniyle kısa süreli trafiğe kapatılan cadde yolun temizlenmesi ile yeniden trafiğe açıldı.

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika
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