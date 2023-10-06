Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı

Son Güncelleme: 06.10.2023 17:56

Gaziantep'te seyir halindeki kamyon, yoldaki araçlara çarptı. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. Kazada 5 kişi öldü, 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 17 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te seyir halindeki kamyon yoldaki araçlara çarptı

5 YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VALİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti. Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte feci kazanın meydana geldiği bölgeden ilk fotoğraflar:

Gaziantep'te seyir halindeki kamyon yoldaki araçlara çarptı
Gaziantep'te seyir halindeki kamyon yoldaki araçlara çarptı
Gaziantep'te seyir halindeki kamyon yoldaki araçlara çarptı
Kaynak: AA

Gaziantep, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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