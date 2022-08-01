Gaziantep'te lastiği patlayan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te lastiği patlayan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

01.08.2022 11:07

GAZİANTEP'te, seyir halindeyken lastiği patlayan motosiklet, takla atarak devrildi.

GAZİANTEP'te, seyir halindeyken lastiği patlayan motosiklet, takla atarak devrildi. Sürücü Halil Kaya (38) yaşamını yitirdi, arkasında oturan Ayhan Coşkun ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Sazgın Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Kaya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken lastiği patlayınca takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Halil Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkasında oturan komşusu Ayhan Coşkun ise ağır yaralı olarak ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Halil Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te lastiği patlayan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te lastiği patlayan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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