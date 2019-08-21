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Gaziantep'te seyyar köfteciler denetlendi

17 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, kaçak seyyar köftecilerin satışı yasaklandı.

Gaziantep'te seyyar köfteciler denetlendi, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, kaçak seyyar köftecilerin satışı yasaklandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin muhtelif yerlerinde araç ile kaçak köfte satışı yapanlara yönelik şikayetler üzerine Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini arttırdı.
Özellikle Gaziantep Üniversitesi bölgesinde açık alanda köfte satışı yapan seyyar satıcılara yönelik denetimlerde 15 araç denetlendi. Denetimlerde usullere uygun olmadığını tespit edilen 7 araç satıştan kaldırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkan vekili Cafer Yılmaz, vatandaşın sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz sürekli sahada çalışıyor. Bize gelen şikayet ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Bayramdan önce özellikle üniversite bölgesinde yoğun şikayetler vardı. Ekiplerimiz bu doğrultuda gerekli çalışmaları yaptılar. Halkımızın sağlığı yönünde çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, zabıta olarak kentin diğer alanlarında da denetim ve kontrollerin devam ettiğini bildirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:50 Kaynak: AA
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