Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak - Son Dakika

Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak

22.11.2020 16:04

Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre kapatılan işyerleri ile ürün satışında sıkıntı yaşayan esnafa 'şifa paketi' ile destek sağlanacak.

Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre kapatılan işyerleri ile ürün satışında sıkıntı yaşayan esnafa 'şifa paketi' ile destek sağlanacak.

Pandemiden dolayı ürününü elinde kalan, iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaftan alınan biber, zahter, sumak, nar, sarımsak, üzüm gibi bölgenin şifa kaynağı ürünleri Büyükşehir Belediyenin kendi bünyesinde yetiştirdiği ürünler ile birleştirilerek ücretsiz şekilde halka dağıtılacak. "Esnafa destek halka şifa" paketi sloganı ile hazırlanan paketlerde Gaziantep tarımında üretilen ürünler ile bağışıklık sistemini güçlü tutacak ürünler yer alacak.

Projenin tanıtım lamanasın konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep mutfağı lezzetin başkenti olmasının yanı sıra artık şifanın da başkenti olduğunu söyledi.

Şahin, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz küresel bir sorunla karşı karşıyayız ulusal bir mücadele var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü sağlık altyapısı, güçlü koordinasyon ve güçlü dayanışma ruhuyla bu süreçten en az zararla çıkmaya çalışıyoruz. Bizi biz yapan en temel şey dayanışma, koordinasyon, büyük millet, iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma. Bilim Kurulunun karalarında maskeni tak, mesafeni koru, hijyene dikkat et diyor ama bilim kurulu bir şey daha söylüyor 'Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun' diyor İmmün sistemini güçlü tutmak için 4 formülden bahsediliyor. Birincisi C vitamini, ikincisi D vitamini, üçüncüsü magnezyum, dördüncüsü ise çinko. Bunu ben söylemiyorum bunu Mehmet Öz, Osman Müftüoğlu söylüyor. Dolayısıyla C vitamini, D vitamini, çinko ve magnezyum burada. Dolayısıyla doğal aşı ve doğal ilaç" dedi.

Pandemiden dolayı kapatılan işyerleri için bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Şahin, "Esnafımızla ilgili geçen hafta genelgede alınan bir kararla kapatılan işyerleri için çalışma başlattık. İlk kararımızı aldık ve kapatılan işyerlerin mesken sularında indirime gittik. Zamanın ruhu ve şifanın kaynağı olan bugün çıkarttığınız ikinci kararla 'Sosyal Destek Sistemimizi' açıklıyoruz. Yetim, yoksul, muhtaç, hastalara kapı kapı bunların hepsini dağıtacağız. Nizip'in ve Karkamış'ın nanesini, Şahinbey ve Şehitkamil'in sumak ile kekik gibi tüm ilçelerimizdeki ürünleri üreticiden ve kendi seramızdakileri alacağız dağıtacağız. Bu ürünler benim toprağım da çıkıyor. Ben üretiyorum şimdi de dağıtıyorum. Bunun adı 'Esnafa Destek Halka Şifa Paketi'. Bütün ürünleri topluyoruz, şifa paketi oluşturuyoruz. Gaziantep'in girilmedik sokağı kalmayacak, elden teslim edeceğiz. Kim hastayım derse bize başvuracak, bu işin bütçesine bakmayacağız. Esnafa verdiğimiz bu destekle hem şehrin ekonomisi rahatlayacak hem de bağışıklık sistemimiz kuvvetlenecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Fatma Şahin, serada yetiştirilen marulları elleriyle topladı.

Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak
Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak
Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak
Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak
Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak

Fatma Şahin, Koronavirüs, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi Fırında hamur taşınan asansöre sıkışan işçi feci şekilde can verdi Erdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi Oyun oynarken üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Düğünde fenalaşarak vefat eden oğlunun kaybına dayanamayan acılı anne 1 saat sonra kalp krizi geçirdi İETT otobüsü devrildi! Şans eseri boş olan aracın şoförü kazayı yara almadan atlattı Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada
Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi         
16:33
Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı         
15:31
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu         
14:47
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı         
13:39
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 16:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei