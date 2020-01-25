Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı
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Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldıGaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, kent genelinde alkollü iş yerinde ve umuma açık işyerlerinde yaptığı uygulamada 55 iş yerini denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, kent genelinde alkollü iş yerinde ve umuma açık işyerlerinde yaptığı uygulamada 55 iş yerini denetledi. Yapılan denetimlerde ekipler 5 iş yerine kapalı alanda sigara tüketiminden, 2 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, 1 iş yerine açıktan alkol Servisi yapıldığı tespit edilmiş, 2 işyerine ruhsatsız canlı müzik yayını yapmaktan, işlem yapıldı.
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