Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı

7 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldıGaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, kent genelinde alkollü iş yerinde ve umuma açık işyerlerinde yaptığı uygulamada 55 iş yerini denetledi.

Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı, System.String[]

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı


Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, kent genelinde alkollü iş yerinde ve umuma açık işyerlerinde yaptığı uygulamada 55 iş yerini denetledi. Yapılan denetimlerde ekipler 5 iş yerine kapalı alanda sigara tüketiminden, 2 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, 1 iş yerine açıktan alkol Servisi yapıldığı tespit edilmiş, 2 işyerine ruhsatsız canlı müzik yayını yapmaktan, işlem yapıldı.


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Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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