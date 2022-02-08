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Gaziantep'te sigara içmeyen belediye personeline 500 lira teşvik - Son Dakika

Gaziantep'te sigara içmeyen belediye personeline 500 lira teşvik

08.02.2022 16:58
Gaziantep'te sigara içmeyen belediye personeline 500 lira teşvik

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, sağladığı Sigara Bırakma Teşviki'yle hem personelinin sağlığını koruyor hem de ekonomik destek sunuyor.

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, sağladığı Sigara Bırakma Teşviki'yle hem personelinin sağlığını koruyor hem de ekonomik destek sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl önce sağlığa zararları nedeniyle çalışanların sigarayı bırakması amacıyla başlatılan teşvikle sigara içmeyen personele aylık 500 lira net ödeme yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sigaranın bırakılmasına yönelik tüm çalışmaları desteklediğini belirtti.

Vatandaşların sigarayı bırakması, daha sağlıklı yaşam sürmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleri ve devletin kanunlarla yaptığı düzenlemeleri desteklediklerini aktaran Tahmazoğlu şunları kaydetti:

"Her yıl tütün ve sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı 8 milyon insan hayatını kaybediyor. Biz vatandaşlarımızı ve mesai arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Kimsenin sigara içmesini istemiyoruz. Personelimizin sigara içmemesini teşvik etmek amacıyla 3 yıldan bu yana her ay sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personellerimize ek ödeme yapıyoruz. Bu yıl bu ödememizi net 500 liraya çıkardık. Her ay sigara içmeyen personelimize 500 TL net ödeme yapıyoruz."

Belediye personeli teşvikten memnun

Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Mehmet Olgun, "Ortalama 3 yıldır sigara içmiyorum. Sigara içmediğim ve aldığım teşvik ile her ay 1000 lira kardayım. Başkanımızdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü çalışanı Adem Doğan da sigara kullandığı dönemlerde maddi ve sağlık sıkıntıları çektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Başkanımız sigarayı bırakmamız için teşvik veriyor. Bu da beni olumlu yönde etkiledi. Sigarayı bırakarak maddi anlamda rahatlarken sağlık anlamında da rahatladım."

Temizlik personeli İsmail Uzun ise 45 yıldır kullandığı sigarayı teşvikle bıraktığını dile getirerek "Sigara beni hem maddi hem de manevi açıdan çok yoruyordu. Sigarayı bıraktığımdan bu yana sağlığımda da önemli gelişmeler olduğunu fark ettim ve vücudum da rahatlamaya başladı. Şimdi sigaraya verdiğim para cebime kalırken üzerine de teşvik primi alıyorum." ifadesini kullandı.

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Şahinbey Belediyesi, cumhurbaşkanı, Gaziantep, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sigara içmeyen belediye personeline 500 lira teşvik - Son Dakika


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