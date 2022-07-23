GAZİANTEP'TE SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON

23.07.2022 14:54

GAZİANTEP'te, kuru sıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüpheli kaçak imalathanesine düzenlenen operasyonla yakalandı.

GAZİANTEP'te, kuru sıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüpheli kaçak imalathanesine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ismi açıklanmayan bir kişinin kurduğu imalathanede kuru sıkı tabancaları gerçeğe dönüştürdüğü bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada bilginin doğru olduğunu saptayan polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste yapılan aramada; 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 4 fişek ve çeşitli silah parçaları ile malzemeler ele geçirildi. Silah ve diğer suç unsurlarına el koyan ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin, 'Silah imal ve ticareti' suçundan sorgulanmasına başlandı.

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Kaynak: DHA

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