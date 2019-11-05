Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 8 tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 8 tabanca ele geçirildi.


Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etmek, Nakletmek ve Satmak" suçları kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda 8 tabanca ve silah üretim ve tamirinde kullandığı belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi hakkında 6136 SKM kapsamında "Silah Ticareti Yapmak" suçundan adli işlemlere başlandı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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