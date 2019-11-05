Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste, 8 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı
Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:58:11. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]