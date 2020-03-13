Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesi'nde önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 1 otomatik silah, 6 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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