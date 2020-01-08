Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent, Deniz, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 24 fişek ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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