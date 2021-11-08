Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonlarında 22 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada, silah kaçakçılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen adreslere yönelik, Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği ve 19 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, 217 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 195 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.