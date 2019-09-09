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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

50 dakika önce

- Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklamaGAZİANTEP - Gaziantep'te 8 ayrı adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

- Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te 8 ayrı adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Gaziantep ve Kilis'teki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 54 fişek ve 8 şarjör ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.K., A.T., H.K., H.D., H.K. ve M.A.K. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı.

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
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