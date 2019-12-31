Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada ise bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 tüfek, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 tabanca gövdesi, 2 tabanca parçası, 6 tabanca ve şarjörde kullanılan yay, tabancaya ait metal ve plastik parçaları ve 18 fişek ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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