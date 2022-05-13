GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI

13.05.2022 09:44

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı üzerine takibe aldığı 3 şüpheliye ait bir işyeri ile iki araca operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI

YORUMLAR
500
Gaziantep'te masaj salonu adı altında fuhuş operasyonu: 14 kişi gözaltında Gaziantep'te masaj salonu adı altında fuhuş operasyonu: 14 kişi gözaltında KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
09:33 "Sütyen takmıyor" sözleri büyük tepki çekmişti! Ahlak bekçiliği yapan Ahmet Çakar, tecavüz ve fuhuştan yargılanan Adnan Oktar'ın kanalından çıktı!
09:27 ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı
09:26 Zafer Partisi mültecilerin geleceğini halka soracak! Kent meydanlarına referandum sandıkları koyacaklar: Gitsinler mi, kalsınlar mı?
09:23 İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti
09:11 Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?
06:24 İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara izin yolda
09:03 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?
08:56 Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim de onayım da vardı, gördüğü ilgiden çok memnunum
08:52 Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!
08:52 Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 09:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement